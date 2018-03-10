Казахстан стал 31-ым в списке самых выгодных для проживания стран

Все цены сравнивали с показателями в Нью-Йорке.

Аналитики портала GOBankingRates собрали топ-50 стран с выгодными условиями для жизни, передает InAlmaty.kz.

Для исследования использовались данные покупательской способности, цены на потребительские товары и услуги, стоимость аренды недвижимости и индекс цен на рестораны и бары. Все цифры сравниваются с показателями в Нью-Йорке.

В тройке лидеров - Индия, Саудовская Аравия и Пакистан. Самой невыгодной страной оказалась Венгрия.

Среди бывших стран СССР Украина заняла 6 место, Грузия - 16 место, Беларусь - 27 место. Казахстан занял 31 строчку в рейтинге.

В информации подчеркивается, что Казахстан отличается живописностью, которой можно наслаждаться долгое время, так как аренда жилья дешевле, чем в Нью-Йорке на 89%, продукты на 72%, а общая стоимость жизни - на 66%.

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