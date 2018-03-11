На шахте "АрселорМиттал Темиртау"произошел пожар

Шахтеров уже подняли на поверхность.

На шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло возгорание, все работники шахты подняты на поверхность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"10 марта на шахте им. Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента.

На всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента.

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