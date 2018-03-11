На шахте "АрселорМиттал Темиртау"произошел пожар
Шахтеров уже подняли на поверхность.
Фото : Новости Донецка11 марта 2018, 00:09
На шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло возгорание, все работники шахты подняты на поверхность, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"10 марта на шахте им. Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности", — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации и комиссионного расследования данного инцидента.
На всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908027-0460e68c84f62a85557fa51b6c565a1c
Сейчас читают
Загрузка...