Генпрокуратура КНР ставит в пример сотрудничество с Казахстаном

Об этом заявил Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры (ВНП) КНР Цао Цзяньмин.

Создание механизма прямого сотрудничества и регулярных встреч органов прокуратуры в приграничных районах Казахстана и Китая стало одним из результатов работы за прошедшие пять лет по содействию строительству «Одного пояса, одного пути». Об этом заявил Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры (ВНП) КНР Цао Цзяньмин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Мы инициировали создание механизма встреч генеральных прокуроров БРИКС, создали механизмы прямого сотрудничества и регулярных встреч органов прокуратуры в приграничных районах Китая с Вьетнамом, а также Китая с Казахстаном, способствуя созданию сообщества единой судьбы человечества и расширяя круг друзей прокуратуры Китая», - сказал он, выступая с докладом о работе ВНП на втором пленарном заседании в рамках исторической 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

По его словам, за прошедшие пять лет ВНП внесла вклад в строительство «Одного пояса, одного пути» и новой структуры всесторонней открытости путем активного развития деятельности Международной ассоциации прокуроров, проведения заседаний генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), генеральных прокуроров Китая и стран АСЕАН, Межународной ассоциации антикоррупционных структур и других многостороннних механизмов.

Он сообщил, что Верховная народная прокуратура Китая заключила с 95 зарубежными национальными и региональными правоохранительными структурами 145 двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах борьбы с терроризмом, розыске преступников и возврате наворованных средств, а также противодействии преступлениям в телекоммуникационной сфере и киберпространстве, оказав с 2013 года помощь иностранным партнерам по 675 уголовным делам.

Цао Цзяньмин подчеркнул, что в 2017 году была успешно проведена 22-ая ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров (МАП) с участием свыше 500 представителей из 98 стран мира.

Напомним, в работе 22-ой ежегодной конференции и общего собрания МАП принял участие заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Андрей Лукин. В ноябре 2017 года между генеральными прокуратурами РК и КНР было подписано два соглашения о правовой помощи, в том числе Меморандум об оказании правовой помощи и содействия в области приграничного сотрудничества и Соглашение о межведомственном контроле за исполнением документов.

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