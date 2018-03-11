Канадец выиграл в лотерею 25 млн долларов

Традиционный "утешительный приз" в $780 тысяч в этом розыгрыше не достался никому.

Житель провинции Онтарио выиграл 32 миллиона канадских долларов (25 миллионов долларов США) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом Лайф сообщили организаторы розыгрыша.

— Выпавшие номера — 13, 18, 20, 26, 32, 35 и 47. Бонус-число — 12, — говорится в сообщении.

В каком именно городе провинции был продан счастливый билет, пока не известно. Традиционный "утешительный приз" в один миллион канадских долларов (780 тысяч долларов США) в этом розыгрыше не достался никому.

Согласно правилам канадских лотерей, для получения выигрыша необходимо предъявить организаторам квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Ранее в Берлине один из участников европейской лотереи Eurojackpot сорвал большой куш — около 42 миллионов евро, угадав семь чисел.

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