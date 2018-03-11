Однорукий боец победил соперника удушающим приемом

После боя спортсмен заявил, что готов к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Однорукий боец смешанного стиля (MMA) Ник Ньюэлл одержал победу над Сонни Люке под эгидой Legacy Fighting Alliance (LFA). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на MMA Mania.

Ньюэллу удалось провести удушающий прием в первом раунде поединка, вынудив соперника признать поражение. После боя спортсмен заявил, что готов к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ньюэлл — боец с врожденной ампутацией руки. В 2015 году ему пришлось приостановить выступления в MMA из-за травмы. Бой с Люке стал первым после возвращения спортсмена на ринг. 31-летний спортсмен провел 15 боев, одержав победу в 14 из них и потерпев одно поражение.

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