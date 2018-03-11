Пассажир скончался при ДТП в горах Алматы

Водитель в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.

В ночь на 11 марта в Алма-Арасанском ущелье произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал, один скончался, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на улице Алма-Арасан, по дороге на БАО. Сверху спускался вниз в северном направлении Volkswagen Golf III. После крутого поворота, по всей видимости, водитель не справился с управлением и через полосу встречного движения вылетел с дороги на территорию строящегося кафе. Автомобиль вылетел с дороги, явно превышая скорость, и врезался в гору каменных валунов. После этого машину откинуло в речку.

В результате ДТП водителя в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Пассажир получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью, и скончался на месте.

На полике в автомобиле лежит бутылка пива. В машине стоит явственный запах алкоголя. Не исключено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

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