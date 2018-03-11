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За грамматические ошибки раскритиковали авторов ковров с президентом Кыргызстана

Рукодельниц раскритиковали в социальных сетях.

Фото : 24.kg11 марта 2018, 01:35

В социальных сетях обсуждают изображение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, выполненное на ковре, пишет 24.kg.

На одном изделии авторы работы сделали сразу две грамматические ошибки.


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