За грамматические ошибки раскритиковали авторов ковров с президентом Кыргызстана
Рукодельниц раскритиковали в социальных сетях.
Фото : 24.kg11 марта 2018, 01:35
В социальных сетях обсуждают изображение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, выполненное на ковре, пишет 24.kg.
На одном изделии авторы работы сделали сразу две грамматические ошибки.
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