Дочь Баян Алагузовой опубликовала фото в купальнике
Пользователи соцсети обсуждают публикацию.
Фото : соцсети11 марта 2018, 01:54
В Казнете обсуждают фотографию дочери Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.
Айару Бакытбек на своей странице в instagram выложила фото в купальнике и спросила: «В какой точке Казахстана я нахожусь?».
Всего за день публикация набрала более 1100 комментариев. При этом большинство пользователей пишут не ответ на вопрос, а комментарии по поводу внешнего вида девушки.
Одни считают, что школьница не должна размещать такие снимки, другие ничего не имеют против и не видят «уята».
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