Дочь Баян Алагузовой опубликовала фото в купальнике

Пользователи соцсети обсуждают публикацию.

В Казнете обсуждают фотографию дочери Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

Айару Бакытбек на своей странице в instagram выложила фото в купальнике и спросила: «В какой точке Казахстана я нахожусь?».

Всего за день публикация набрала более 1100 комментариев. При этом большинство пользователей пишут не ответ на вопрос, а комментарии по поводу внешнего вида девушки.

Одни считают, что школьница не должна размещать такие снимки, другие ничего не имеют против и не видят «уята».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!