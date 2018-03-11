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Дочь Баян Алагузовой опубликовала фото в купальнике

Пользователи соцсети обсуждают публикацию.

Фото : соцсети11 марта 2018, 01:54

В Казнете обсуждают фотографию дочери Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

Айару Бакытбек на своей странице в instagram выложила фото в купальнике и спросила: «В какой точке Казахстана я нахожусь?».

Всего за день публикация набрала более 1100 комментариев. При этом большинство пользователей пишут не ответ на вопрос, а комментарии по поводу внешнего вида девушки.

Одни считают, что школьница не должна размещать такие снимки, другие ничего не имеют против и не видят «уята».


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