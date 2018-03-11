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В Актау зрительницы устроили потасовку на детском шоу

Один из очевидцев происшествия снял драку на видео.

Фото : скриншот11 марта 2018, 06:31

В Актау несколько зрительниц подрались во время представления в местном театре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Один из очевидцев происшествия снял драку на видео.

"Вот так ведут себя женщины Актау на детском мероприятии. Этих мам даже не остановили дети сидящие на руках! Отлично сходили на детское цирковое представление в драмтеатр!", - таким комментарием сопровождается ролик.


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