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Трамп предсказал "огромный успех" в переговорах с КНДР

Трамп напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров, а также отметил, что Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.

Фото : © AFP 2018 / Mandel Ngan11 марта 2018, 07:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие прогнозы по переговорам с Северной Кореей. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Трамп напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров, а также отметил, что Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.

"Так что все будет здорово", — резюмировал президент США.

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.


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