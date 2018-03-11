Данэлия Тулешова споет с ZAZ
Выступление пройдет в рамках концерта I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве.
Фото : соцсети11 марта 2018, 07:23
Данэлия Тулешова споет с популярной французской певицей ZAZ, сообщает Zakon.kz.
Выступление пройдет в рамках концерта I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве.
«Пришло время объявить маленькую звёздочку премии BraVo! Данэлия Тулешова, не смотря на свой юный возраст, уже успела добиться многого. Она победила в конкурсе «Аялаган Астана», вышла в финал «Детской Новой Волны», получив «Приз Зрительских Симпатий», взяла «Гран-при» на международном конкурсе «Надежды Европы», а совсем недавно победила в украинском детском «Голосе», что стало первым случаем, когда в проекте выиграла иностранка. При таком ярком старте, таланте и трудолюбии ее, определённо, ждёт большой творческий путь. 10 марта вместе с французской певицей ZAZ Данэлия споёт хит «Je veux», а мы скажем ей «BraVo», - написано на странице премии в Instagram.
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