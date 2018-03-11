В ВКО из-за гололеда закрыли дорогу

Движение перекрыто для всех видов автотранспорта с 23:20 часов 10 марта.

На востоке из-за гололеда закрыли дорогу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные ТОО «Казахавтодор».

Закрыта дорога Усть-Каменогорск-Зыряновск-Катон Карагай-Рахмановские ключи на участке от села Ушаново до города Зыряновск в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед).

Движение перекрыто для всех видов автотранспорта с 23:20 часов 10 марта.

На данной автотрассе участок от села Северное до поворота на город Серебрянск остается закрытым с ноября 2017 года для грузовиков с прицепом. Ограничение действует в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале в зимний период.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!