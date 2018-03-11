В Алматы Lexus перевернулся и проехал на крыше

В результате аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее госпитализировали в 7 ГКБ.

В Алматы произошло ДТП с перевертышем, сообщает Zakon.kz.

Toyota Camry двигалась по проспекту Сейфуллина в северном направлении. Lexus LX-570 ехал по Богенбай батыра в восточном направлении. На пересечении этих улиц не работал светофор.

Водитель Lexus проигнорировал знак «Уступи дорогу» и тем самым спровоцировал ДТП.

От удара Lexus перевернуло на крышу, и в таком положении он проехал еще несколько метров.

В результате аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее госпитализировали в 7 ГКБ.

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