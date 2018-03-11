В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову

Архитекторы и строители превратили особняк певца в «Диснейленд».

В передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале показали преображение дома российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, сообщает Lenta.ru.

Архитекторы и строители превратили особняк певца в «Диснейленд» с мозаикой на дне двухметрового бассейна, витражами в окнах и героями детских сказок на стенах, но это не понравилось поклонникам артиста.

На своей странице в Instagram Киркоров опубликовал фотографию с авторами проекта и подписал:« Вот они, два гениальных архитектора, которые превратили из безнадежно прибитого сарая к моему дому в роскошный Домашний Театр, бассейн, мини-«Диснейленд» для моих детей, в спа и зону отдыха, благодаря замечательной программе на Первом канале!»

Пользователи сети раскритиковали такой проект Первого канала. Один из комментаторов спросила, нельзя ли было сделать ремонт нуждающимся. «А отремонтировать дом, квартиру для инвалида или ветерана? Сам же Киркоров работяга, а помогать надо нуждающимся», — пишет комментатор под ником _svetlana_schastlivaya.

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