Американский боксер пообещал размазать Данияра Елеусинова

Американский боксер-профессионал, выступающий в полусреднем весе, Теренс Кроуфорд пообещал размазать олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова, сообщает Vesti.kz.

- У меня всего четыре слова: Джош Келли и Данияр Елеусинов, - обратился к Кроуфорду промоутер Елеусинова Эдди Хирн.

- Я размажу их! - заявил Кроуфорд.

Напомним, по контракту в первый год Елеусинов проведет около семи поединков. Первый из них намечен на 28 апреля - казахстанец выступит в андеркарте Джейкобса. Соперник в данное время еще не определен.