Американский боксер пообещал размазать Данияра Елеусинова
11 марта 2018, 08:32
Казахстанец готовится к дебюту.
Американский боксер-профессионал, выступающий в полусреднем весе, Теренс Кроуфорд пообещал размазать олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова, сообщает Vesti.kz.
- У меня всего четыре слова: Джош Келли и Данияр Елеусинов, - обратился к Кроуфорду промоутер Елеусинова Эдди Хирн.
- Я размажу их! - заявил Кроуфорд.
Напомним, по контракту в первый год Елеусинов проведет около семи поединков. Первый из них намечен на 28 апреля - казахстанец выступит в андеркарте Джейкобса. Соперник в данное время еще не определен.
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