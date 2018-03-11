11 марта на большей территории Казахстана ожидаются осадки
Местами гололед, метель, усиление ветра, в южной части грозы.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге и востоке - сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.
На большей части территории ожидается туман. Местами гололед, метель, усиление ветра, в южной части грозы.
В Жамбылской области возможно усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более, туман, гроза.
В Южно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман, гроза.
В Кызылординской области местами туман, гололед, гроза, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с.
Ночью в Павлодарской области - низовая метель, туман, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, гололед, ночью низовая метель.
В Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается туман, в Мангистауской, Карагандинской областях - гололед, в Костанайской области - ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области - местами ветер 17-22 м/с.
В Алматы днем облачно , +14°.
В Астане днем преимущественно облачно , - 12°.
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