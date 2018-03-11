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Брэд Питт решил отказаться от секса и взяться за себя

Актёр хочет сосредоточиться на ежедневной заботе о своём теле, заниматься тренировками и медитацией.

Фото : ©REUTERS/Mario Anzuoni11 марта 2018, 09:53

Актёр Брэд Питт принял решение на год отказаться от секса после расставания с Анджелиной Джоли, сообщает Лайф.

По информации издания, Питт намерен сосредоточиться на ежедневной заботе о своём теле, заниматься тренировками и медитацией. Актёр стал лучше питаться и бросает пить.

— Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог, — сообщил собеседник издания.

Ранее Лайф сообщал, что СМИ заподозрили Брэда Питта в романе с принцессой Монако.

Отношения между Питтом и Джоли начались в 2005 году на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". В августе 2014 года пара поженилась, а спустя два года — в сентябре 2016-го — развелась. Официальной причиной расставания Джоли указала "непримиримые разногласия".


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