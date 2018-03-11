Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сети

Насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод».

Пользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone, передает Лента.ру.

Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод».

В комментариях к записи юзеры предположили, что на странное поведение муравьев повлияла вибрация телефона. Другие решили, что дело в магнитном излучении, третьи захотели узнать реакцию насекомых на другую мелодию звонка, а четвертые и вовсе выразили уверенность, что видео — подделка.

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