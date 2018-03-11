Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пачка презервативов пропоет «Боже, храни королеву»

Всего упаковке находятся четыре презерватива, «подходящие для принца», с сертификатом подлинности.

Фото : paper.com11 марта 2018, 11:13

Британская компания Crown Jewels выпускает к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ограниченный тираж сувенирных презервативов под слоганом «Ваш принц придет», передает Лента.ру.

Всего упаковке находятся четыре презерватива, «подходящие для принца», с сертификатом подлинности. При открытии коробки будут звучать гимны Британии и США «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звёздами». Одна упаковка стоит десять евро.

На коробке с презервативами изображен портрет принца Гарри и его невесты Меган Маркл. В компании Crown Jewels отметили, что ни один из членов королевской семьи не одобрил этот продукт. В 2011 году были также выпущены презервативы к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Меган и Гарри поженятся 19 мая. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать — чернокожая, отец — белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе, в ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты