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В Астане пассажиры авиакомпании Scat не могут вылететь в Египет

Судну, на котором должны были вылететь пассажиры, понадобилось дополнительное техобслуживание.

Фото : Rudy and Peter Skitterians11 марта 2018, 11:26

Пассажиры рейса авиакомпании Scat Астана-Шарм-эль-Шейх не могут вылететь из-за проблем с судном, передает Sputnik Казахстан.

"Мы стоим в аэропорту, должны были улететь сегодня в 9 утра, авиакомпанией Scat в Шарм-эль-Шейх, Египет. Сначала рейс перенесли на 11, потом на 4 утра следующего дня, сейчас представитель компании говорит, что вообще на 5 утра. Еще не факт, что улетим в 5 утра, говорят, что сломался борт. Мы приехали сюда уже в 6 утра", — рассказала Sputnik Казахстан одна из пассажирок Роза Абдрахманова.

В авиакомпании сообщили, что воздушному судну потребовалось дополнительное техническое обслуживание.

"Иногородних пассажиров разместили в отеле. Всех оповестили. Те, которые с города, они приедут ночью. Рейс полетит, скорее всего, ночью, этому воздушному судну потребовалось дополнительное техобслуживание, скорее всего пока проводят обслуживание, чтобы людей сильно не задерживать, самолет заменят", — прокомментировали ситуацию в авиакомпании.


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