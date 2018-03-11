Данэлия Тулешова стала обладательницей международной премии "BraVo"

Церемония вручения прошла накануне в Кремле.

Юная певица из Казахстана победила в номинации «Взгляд в будущее» первой Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в области популярной музыки, сообщает Zakon.kz.

Церемония вручения прошла накануне в Кремле. Почетными гостями гала-концерта стали легендарный Род Стюарт (Rod Steward), многократный обладатель «Грэмми» Сил (Seal), группа «Europe», певица Zaz.

Зрителей также ждали выступления российских звезд (Светлана Лобода, Сергей Лазарев, группа «Serebro», Ани Лорак и др.) и специальных гостей: Китай представила София Хуанг (Sophia Huang), Южную Корею - исполнитель Бабилон (BABYLON).

Как самый юный представитель молодого поколения Данэлия вручила премию Юрию Антонову за вклад в музыкальную культуру.

Премию в номинации «Взгляд в будущее» Данэлия получила из рук Zaz. Вместе с французской певицей малышка исполнила хит «Je veux».

«У меня ещё одна награда. Друзья, посвящаю её вам. Бесконечно благодарна всем, кто поддерживал все это время и всем, кто сейчас рядом. Какое счастье, что есть такие события как премия #BRAVO, напоминающие, что у творчества нет преград и границ. Где школьница из Казахстана может спеть дуэтом с известной на весь мир французской певицей! В такие моменты понимаешь, что где бы ты ни был, ты поешь для дорогих твоему сердцу людей. Спасибо вам!», - поблагодарила фанатов за поддержку Данэлия.

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