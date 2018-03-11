К.Токаев передаст Президенту Индонезии приглашение посетить Казахстан с визитом

В ходе переговоров предполагается также обсуждение вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества.

12-14 марта 2018 года состоится визит председателя Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Индонезию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Центральным событием визита станет встреча К. Токаева с Президентом страны Джоко Видодо. Председатель Сената по поручению Главы государства Н. Назарбаева передаст индонезийскому руководителю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и принять участие в работе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Перспективы укрепления межпарламентских связей станут предметом бесед Спикера казахстанского Сената с руководством Народного консультативного конгресса Индонезии. В ходе переговоров предполагается также обсуждение вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества.

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