В ВКО из мест подтоплений эвакуировано 23 человека

На данный момент работа ведется в 3 районах: Уланский, Глубоковский и Аягозский, а также в городе Усть-Каменогорске.

Спасатели Восточного Казахстана устраняют последствия обильных дождей сразу в нескольких районах области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На данный момент работа ведется в 3 районах: Уланский, Глубоковский и Аягозский, а также в городе Усть-Каменогорске.

Улицы и дворы не очищены от снега, ливневки и водопропускные системы предварительн о не были очищены и дноуглублены и теперь не справляются с потоками воды.

Силами местного исполнительного органа, коммунальными службами и подразделениями ДЧС ВКО ведутся работы по откачке воды . Количество задействованных сил и средств составляет около 200 человек, более 50 единиц техники и более 20 мотопомп.

В селе Мамай Батыр, Уланский район спасатели обеспечивают безопасность местным жителям. Из-за сильных дожей вода не проходит под мост и выходит поверх. В настоящее время, уровень воды спадает. На месте работает погрузчик.

Тем временем, в Глубоковском районе, поселок Ушановский производится расчистка дороги и укладка мешкотары, чтобы вода не подступала к домам.

За сутки сотрудниками ДЧС ВКО эвакуировано 23 человека.

Жертв и пострадавших нет. Отгон животных и птиц не производился.

В регионе сохраняется пасмурная и дождливая погода. Ряд дорог областного и республиканского значения закрыты из-за сильного гололеда и самопроизвольного схода лавин. По словам синоптиков, количество осадков, выпавших за ночь, составило 11 миллиметров, что превысило норму 7 миллиметров первой декады.

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