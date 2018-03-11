Все оттенки пьяного: лицо до и после пары бокалов

После трех вообще бывает сложно как-то управлять лицевыми мышцами: улыбка не сходит с лица, а в глазах появляется хитроватый прищур.

Вы замечали когда-нибудь, как расслабляется ваше лицо после одного бокала вина? А после двух? После трех вообще бывает сложно как-то управлять лицевыми мышцами: улыбка не сходит с лица, а в глазах появляется хитроватый прищур.

Бразильский фотограф Маркос Альберти решил найти подтверждение высказыванию, которое можно перевести примерно так: «Первый бокал вина — это к еде, второй — для любви, а третий — для безудержного веселья». Сначала он ради шутки снимал своих друзей трезвыми, после одного бокала, после двух и после трех, а потом решил превратить это в винный фотопроект. Он приглашал разных людей в студию и снимал все оттенки пьяного. Вот что получилось.

Источник: Marcos Alberti Photography

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