Жители поселка Жансугуров жалуются на грязную воду
Местные жители опасаются, что грязная вода может стать возбудителем различных заболеваний.
Фото : zadarski.slobodnadalmacija.hr11 марта 2018, 15:01
В редакцию Zakon.kz обратилась жительница поселка Жансугуров Алматинской области Олеся Сейткожанова.
По ее словам, местные жители уже не первый год мучаются из-за отсутствия чистой воды из-под крана.
«Вместо питьевой воды идет галимая грязь из-под крана, она непригодна для питья, даже посуду мыть не возможно. Колонок около дома нет, где брать воду, мы не знаем. Кто за это отвечает, тоже не знаем! И это проблема не первого года», - пожаловалась Олеся Сейткожанова.
Жители поселка Жансугуров опасаются, что грязная вода может стать возбудителем различных заболеваний.
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