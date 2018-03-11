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Жители поселка Жансугуров жалуются на грязную воду

Местные жители опасаются, что грязная вода может стать возбудителем различных заболеваний.

Фото : zadarski.slobodnadalmacija.hr11 марта 2018, 15:01

В редакцию Zakon.kz обратилась жительница поселка Жансугуров Алматинской области Олеся Сейткожанова.

По ее словам, местные жители уже не первый год мучаются из-за отсутствия чистой воды из-под крана.

«Вместо питьевой воды идет галимая грязь из-под крана, она непригодна для питья, даже посуду мыть не возможно. Колонок около дома нет, где брать воду, мы не знаем. Кто за это отвечает, тоже не знаем! И это проблема не первого года», - пожаловалась Олеся Сейткожанова.

Жители поселка Жансугуров опасаются, что грязная вода может стать возбудителем различных заболеваний.


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