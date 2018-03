Александр Рыбак вновь представит Норвегию на Евровидении

Рыбак уже представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году.

Певец и композитор Александр Рыбак одержал победу в финале национального отборочного тура с песней That's How You Write a Song и представит Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, передает РИА Новости.

Рыбак уже представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году, который прошел в Москве и где он одержал победу со своей песней "Сказка". Сразу же после завершения конкурса журналист NRK спросила артиста, сможет ли он повторить успех в Лиссабоне. Рыбак ответил, что это будет сложно.

"Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только Джонни Логан (ирландский певец – ред.), и у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною", — сказал Рыбак NRK.

Александр родился 13 мая 1986 года в Белоруссии. Вырос в Норвегии, куда он переехал вместе с родителями, когда ему было 5 лет.

Международный конкурс Евровидения этого года пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

