Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно

Председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, сообщает РИА Новости.

Сейчас в соответствующей статье говорится: "Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд". Поправка предусматривает, что слова о двух сроках из конституции исключат.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

Еще одна поправка в конституцию касается создания нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору. Сейчас подобные функции выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако это партийная, а не государственная структура.

Предполагается, что новое ведомство будет вести самостоятельные расследования, а затем передавать дела в прокуратуру. При этом новый орган получит право оставлять подозреваемых под стражей без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Всего депутаты Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит с 5 по 20 марта, проголосовали по поправкам к более чем 20 статьям конституции.

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