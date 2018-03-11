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Женщина умерла после секс-игр с миномётным снарядом

Мужчина уснул и понял, что произошло, лишь когда пришёл в себя и обнаружил жену в бессознательном состоянии.

Фото : © Flickr/Tommy Truong7911 марта 2018, 15:54

Житель Перу Рубен Валера Корнехо был арестован по подозрению в убийстве супруги миномётным снарядом, который использовался в качестве секс-игрушки, сообщает Лайф.

Как утверждает Корнехо, они с женой выпивали и супруга попросила его использовать предметы в доме, чтобы разнообразить их половую жизнь.

Мужчина уснул и понял, что произошло, лишь когда пришёл в себя и обнаружил жену в бессознательном состоянии. Правоохранители обнаружили в сумке с секс-игрушками окровавленную мину. В доме также были найдены болеутоляющие средства.

— Его должны посадить за то, что он сделал с моей дочерью. Я буду продолжать бороться до конца, — заявил отец погибшей женщины.


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