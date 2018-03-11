Посол Великобритании посвятит видеоблог Казахстану

Дипломат уже разместил первый видеоролик с приветствиями на трех языках.

Посол Великобритании в Казахстане Майк Гиффорд открыл видеоблог в Facebook, который он планирует посвятить рассказам о Казахстане - стране, в которой находится с дипломатической миссией, сообщает Zakon.kz.

Гиффорд уже опубликовал первый видеоролик – он начинается с приветствия на казахском, русском и английском языках.

«Я буду продолжать наше общение время от времени через видеоблог… Постараюсь путешествовать по стране, насколько это будет возможно, и узнавать больше о вашей культуре, истории, искусстве и литературе. Уверен, меня ждёт много открытий. У Казахстана очень большие амбиции в экономическом и политическом развитии, и Великобритания со своей стороны готова поддерживать все инициативы», - отметил посол.

После этого дипломат показал, как ходит по базару и знакомится с казахстанской продукцией. Гиффорд побывал на центральном рынке в Астане, попробовал иримшик, курт, талкан.

Большое впечатление на посла произвел театр «Астана Опера» - Гиффорд и его супруга посетили оперу «Тоска» и «Кыз Жибек».м

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