Пьяная жительница Талдыкоргана обвинила полицейских в домогательствах

Теперь женщине предстоят общественные работы.

Жительницу Талдыкоргана привлекли к 60 часам общественных работ за оскорбление полицейского, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

К ответственности привлечена 33-летняя женщина, обвиняемая в оскорблении охранника одного из талдыкорганских ночных клубов, а также сержанта полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Рассмотренный судом инцидент произошел в Талдыкоргане в ночь с 22 на 23 декабря 2017 года, когда вызванный на место конфликта полицейский наряд был вынужден задержать буйную посетительницу ночного клуба, которая, как показало медэкспертиза, была в средней степени алкогольного опьянения.

"Этот факт действительно зарегистрирован в конце декабря прошлого года. По факту в действиях подозреваемой, 1982 года рождения, был усмотрен состав уголовного проступка, предусмотренный частью 1 статьи 378 УК РК. Находясь в нетрезвом состоянии, задержанная женщина выражалась нецензурной бранью в адрес охраны развлекательного заведения и сотрудников полиции и позднее была помещена в городской медвытрезвитель, при доставлении в который она пыталась обвинить стражей порядка в домогательствах", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину, раскаялась и попросила строго ее не наказывать. С учетом всех обстоятельств по факту решением талдыкорганского городского суда подсудимой за оскорбление представителя власти назначено наказание в виде 60 часов общественных работ.

"В регионе с начала года зарегистрировано 15 фактов оскорбления представителей власти, по каждому из которых возбуждено уголовное производство. Расследуются также 3 уголовных дела по фактам применения насилия в отношении представителя власти. Уверяем, что ни один подобный факт не остается безнаказанным", — отметили в полиции.

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