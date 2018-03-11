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Опубликовано видео со скандального спектакля с пьяным Ефремовым

Спектакль проходил в Самаре.

Фото : © РИА Новости / Сергей Пятаков11 марта 2018, 17:03

Опубликована видеозапись инцидента с участием актера Михаила Ефремова, случившегося на спектакле в Самаре, пишет РИА Новости.

На видео Ефремов вступает в полемику со зрителями и ругается матом со сцены.

"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — сказал раздосадованный поведением одного из зрителей актер.

Возвращаясь к работе, он добавил, что забыл текст.

Ранее некоторые пользователи соцсетей рассказали, что начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за опоздания Ефремова. В конце концов актер появился на сцене, но пьяным, как утверждают очевидцы: он путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" выясняет обстоятельства происшедшего.


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