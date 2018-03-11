"С ума сошли?" Путин заявил о нереальности возвращения Крыма Украине

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который прошёл на полуострове в 2014 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что нет обстоятельств, при которых РФ вернёт Крым Украине. Об этом лидер государства говорит в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", передает Лайф.

— Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда, — сказал Путин в киноленте, которая опубликована на странице журналиста Дмитрия Киселёва в соцсети "Одноклассники".

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который прошёл на полуострове в 2014 году.

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