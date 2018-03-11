Житель Рудного прятал героин в шкафу с двойным дном

Мужчина и ранее был судим за различные преступления.

Ранее судимого за различные преступления, в том числе и за сбыт запрещенных веществ жителя Рудного, вновь задержали полицейские. Поводом и в этот раз стали изъятые у него наркотики. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал «Алау».

По данным полиции, 45-летний мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий у себя дома, в Рудном.

«Наркотики у него были спрятаны в частном доме, в шкафу. В шкафу было второе дно, «шапочка с подвыподвертом», такая. В тайнике был обнаружен чайник, в котором находилось два полимерных свёртка. Как показала экспертиза, в данных свёртках находился героин, общим весом 3,77 грамма. Указанный гражданин около 20 лет является наркозависимым лицом, нигде не работает, неоднократно судим, как за сбыт, так и за хранение наркотиков, и другие уголовные правонарушения», — сообщил начальник отдела управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области Лев Красиенко

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