Как спасают ВКО от воды

Последствия дождей до сих пор устраняют работники ДЧС.

В Восточно-Казахстанской области продолжают активную борьбу с последствиями ливней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали спасатели, для ликвидации последствий дождевых вод была создана группировка сил и средств: к аварийно-спасательным работам привлекли более тысячи человек личного состава, около 300 единиц техники, 56 плавсредств и 58 мотопомп.

В кризисном центре ДЧС ВКО организовали работу оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что за сутки в регионе выпала месячная норма осадков. В результате погодных условий по области подтопило 22 частных жилых дома, 148 придворовых территорий. Особо уязвимыми оказались районы Аягозский, Уланский, Глубоковский и город Усть-Каменогорск.

Из подтопленных домов сотрудники регионального ДЧС и полицейские эвакуировали 23 человек. Все они размещены у родственников.

В селе Мамай батыр из-за поднятия уровня воды произошел перелив через мост. Вода к населенному пункту не подступает. На месте дежурят ОЧС Уланского района и местный исполнительный орган.

Через автодороги в Уланском районе произошли переливы воды. Залито было 130 метров, из них работники дорожных служб восстановили 80 метров. На местах подтопления укладывают мешкотару. Всего в настоящий момент уложено 815 штук.

В Усть-Каменогорске три дома защитили от талых вод отсыпкой инертными материалами. Из домов и придворовых территорий откачали 3724 кубометра воды, из них в Усть-Каменогорске - 3484 куб. м, в Аягозском районе - 240 куб. м.

В Аягозский район для усиления сил и средств направилась группа спасателей ВРАОСО из состава 20 человек и 5 единиц техники. Под угрозой подтопления находятся жилые дома.

Звонки от жителей области продолжают поступать на линию «112». За сутки на телефон спасения поступило около 1000 звонков.

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