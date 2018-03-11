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В авиакомпании Scat рассказали о причинах проблем с рейсом в Египет

Вылет ожидают в 5 часов утра по времени Астаны.

Фото : Экспресс-К11 марта 2018, 18:50

Рейс из Астаны в Египет был отложен из-за технических проблем с самолетом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании Scat, воздушному судну, на котором был запланирован рейс на 9 утра в Шарм-эш-Шейх из Астаны, потребовалось дополнительное техническое обслуживание. Было принято решение о замене самолета. Резервное воздушное судно прибудет только в 5 часов утра по времени Астаны.

Иногородних пассажиров разместили в отеле и предоставили питание. Жители Астаны приедут в аэропорт ко времени вылета.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» неоднократно откладывали рейс в Египет.


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