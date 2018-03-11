В театре Актау подрались две женщины

Потасовку прокомментировали в театре имени Жантурина.

В минувшие выходные в музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина произошел конфликт между двумя женщинами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Видеоролик снял в зрительном зале очевидец. На кадрах видно, как женщины выясняют отношения: хватают друг друга за волосы, толкаются, оскорбляют друг друга. Все действия происходят во время представления.

«Вот так ведут себя женщины Актау на детском мероприятии. Этих мам даже не остановили дети сидящие на руках! Отлично сходили на детское цирковое представление в драмтеатр!», - написал автор видеоролика.

Как рассказали в руководстве театра, потасовка произошла по причине того, что маленький ребенок случайно наступил на ногу одной из женщин. Вопрос урегулировала пришедшая контролер. Конфликт был исчерпан. Подобная перепалка между зрителями в драматическом театре произошла впервые, заявили в администрации учреждения.

9 и 10 марта, по словам руководства, большой зал сдавался в аренду для выступления московскому детскому цирку.

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