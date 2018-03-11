Аршавин вырвал для «Кайрата» победу над «Кызыл-Жаром СК»
11 марта 2018, 19:23
Следующий матч пройдет против "Ордабасы".
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над петропавловским «Кызыл-Жаром СК» в матче первого тура Премьер-Лиги-2018, сообщает Sports.kz.
Гости неожиданно для болельщиков алматинского клуба открыли счет на 26-й минуте матча: сделал это Братислав Пуношевач. Во втором тайме Исаэль забил ответный мяч. После многочисленных подходов к воротам новичка КПЛ «Кайрату» удалось вырвать победу.
Победный гол оказался на счету Андрея Аршавина.
В следующем туре подопечные Карлоса Алоса 17 марта сыграют домашнюю игру с «Атырау». «Кызыл-Жар СК» отправится в гости в Шымкент к «Ордабасы».
«Кайрат» — «Кызыл-Жар СК» 2:1 (0:1)
Голы: Пуношевач 26 (0:1), Исаэль 80 (1:1), Аршавин 86 (2:1).
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