Аршавин вырвал для «Кайрата» победу над «Кызыл-Жаром СК»

Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над петропавловским «Кызыл-Жаром СК» в матче первого тура Премьер-Лиги-2018, сообщает Sports.kz.

Гости неожиданно для болельщиков алматинского клуба открыли счет на 26-й минуте матча: сделал это Братислав Пуношевач. Во втором тайме Исаэль забил ответный мяч. После многочисленных подходов к воротам новичка КПЛ «Кайрату» удалось вырвать победу.

Победный гол оказался на счету Андрея Аршавина.

В следующем туре подопечные Карлоса Алоса 17 марта сыграют домашнюю игру с «Атырау». «Кызыл-Жар СК» отправится в гости в Шымкент к «Ордабасы».

«Кайрат» — «Кызыл-Жар СК» 2:1 (0:1)

Голы: Пуношевач 26 (0:1), Исаэль 80 (1:1), Аршавин 86 (2:1).