В Аягозском районе ВКО объявили ЧС местного масштаба

Привлекли даже пожарных, которые помогают сражаться не с огнем, а с водой.

В Аягозском районе распоряжением районного акима объявлена ЧС местного масштаба, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В зоне подтопления, в результате дождевых осадков и талых вод, оказались 20 домов. Сотрудниками районного отдела по ЧС и пожарной части эвакуированы более 300 человек.

Часть людей осталась у родственников, другая размещена в школе-интернат №6.

Откачку воды производят сотрудники районной пожарной части.

В помощь к коллегам из Усть-Каменогорска направлена группа спасателей из Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда в составе 20 человек, на 5 единицах техники и 3 плавательных средствах.

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