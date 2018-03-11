Из-за метели на международной трассе в ЗКО застряли автобусы и автомашины
Данных о пострадавших от обморожения не поступало.
Фото : inform.kz11 марта 2018, 19:42
Автобусы и автомашины застряли из-за метели на дороге Уральск-Таскала - граница РФ. За один день из снежного плена вызволили более 50 машин, в том числе автобусы и микроавтобусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Машины вызволяли из снежного плена в ночь с 9 на 10 марта.
«В 21 час в Таскалинском районе автодороги Уральск-Таскала-граница РФ, с 82 по 104 км, произошло скопление автотранспорта. Силами отдела по чрезвычайным ситуациям района, местной полицейской службы, местных исполнительных органов и ТОО «Юнисерв» на очищенный участок дороги отбуксировано 53 единицы техники. Из них девять грузовых автомашин, четыре автобуса, четыре микроавтобуса и 36 легковых», - информировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.
Данных о пострадавших от обморожения не поступало. В настоящее время трасса открыта.
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