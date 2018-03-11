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"Они трудоголики". Путин рассказал о своих дочерях

Как отметил сам руководитель государства, родители были нацелены на дальнейшие его успехи, этого же он желает и своим дочерям.

Фото : fdlx.com11 марта 2018, 19:53

Президент России Владимир Путин сообщил, что его дочери выросли трудоголиками, которые думают о том, как сделать РФ лучше и даже советуются с лидером государства. Об этом он рассказал в фильме "Путин", опубликованном в социальных сетях, пишет Лайф.

— Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики, — сказал президент.

По словам Путина, его родители были нацелены на дальнейшие его успехи, этого же он желает и своим дочерям.

— А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди, — добавил лидер государства.


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