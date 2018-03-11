В Бишкеке приготовили полторы тонны бешбармака

Для такого количества еды зарезали девять лошадей.

В городе Бишкек 11 марта приготовили 1464 кг бешбармака и 117 метров чучука, пишет АКИpress.

По словам одного из организаторов Жамалбека Ырсалиева, приготовление такого количества бешбармака может войти в Книгу рекордов Гиннеса. Все санитарные нормы при приготовлении были соблюдены, все это будет фиксироваться.

На мероприятии присутствовали два повара из Швеции и Италии.

Для такого количества еды зарезали 9 лошадей. Установлены 12 казанов (тай казан) вместимостью 150 литров. Бешбармак готовили по нарынскому рецепту, заготовлено 700 кг мяса. В итоге общий вес составил 1902 кг. Вес казана, на котором готовился бешбармак, составляет 438 кг.

Общественное объединение «Кыргыз тилектештиги» приурочило это мероприятие к Дню калпака, который отмечался 5 марта. 8 марта пришел ответ от Книги рекордов, что первый тур Кыргызстан прошел успешно, сейчас готовятся документы к второму туру, производятся фото- и видеофиксации. В течение двух недель будут подведены итоги.

Еду раздадут присутствующим и детским домам. Главный устукан – уча – раздадут аксакалам семи областей.

Около 500 тыс. сомов израсходовано на официальную регистрацию в Книгу рекордов Гиннеса. Остальные расходы покрыли спонсоры. Руководство города Бишкек и УВД Октябрьского района обеспечили безопасность.

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