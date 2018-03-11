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В Самарской области предотвратили теракт

Преступники были смертельно ранены во время задержания, у них нашли оружие и самодельную бомбу.

Фото : ©РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ11 марта 2018, 20:38

Федеральная служба безопасности сообщила, что в Саратовской области предотвращён террористический акт, который планировала местная законспирированная ячейка преступников, сообщает Лайф.

— Федеральной службой безопасности РФ в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Саратовской области предотвращён террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержание было инициировано сегодня. Преступники оказали сопротивление, получили ранения, несовместимые с жизнью.

У них нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату, "самодельное взрывное устройство мощностью около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами".


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