В Самарской области предотвратили теракт

Преступники были смертельно ранены во время задержания, у них нашли оружие и самодельную бомбу.

Федеральная служба безопасности сообщила, что в Саратовской области предотвращён террористический акт, который планировала местная законспирированная ячейка преступников, сообщает Лайф.

— Федеральной службой безопасности РФ в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Саратовской области предотвращён террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержание было инициировано сегодня. Преступники оказали сопротивление, получили ранения, несовместимые с жизнью.

У них нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату, "самодельное взрывное устройство мощностью около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!