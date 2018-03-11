В Павлодарской области прокомментировали фото с анакондой

В Сети распространяется фото сельчан якобы из Павлодарской области, в руках которых находится анаконда.

Распространенное в соцсетях фото с анакондой, якобы пойманной в Иртыше жителями Лебяжинского района, оказалось фейком, сообщил агентству Sputnik Казахстан лесник лесничества "Черное" Лебяжинского района Арман Базилий.

По его информации, сельчане, которые изображены на снимке, не являются жителями села Жанатан Лебяжинского района, в котором он проживает сам.

"Никакую анаконду мои земляки не вылавливали в Иртыше", — заявил Базилий.

Сообщения об увиденной или даже пойманной в Казахстане анаконде иногда появляются в соцсетях и в некоторых СМИ. Но официального подтверждения они не получали.

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