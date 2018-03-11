В Актау на побережье нашли труп мужчины

Личность еще не установлена. Приблизительный возраст погибшего - 25 лет.

Тело мужчины нашли на побережье в Актау, инцидент произошел на территории частной базы отдыха днем 11 марта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Тело мужчины обнаружили хозяева домов, расположенных на бывшей базе отдыха «Южанка», примерно в 20 километрах от Актау. Они сразу сообщили об этом персоналу. Те, в свою очередь, информировали об этом полицию.

Прибывшие полицейские вытащили тело. Мужчина был одет в черную куртку, свитер, на ногах были мокасины. Лицо искажено. Погибший азиатской национальности.

Тело доставлено в морг.

Как сообщили в морге, документов при мужчине не обнаружено. Личность еще не установлена. Приблизительный возраст погибшего - 25 лет.

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