Бузову поймали на "корявом и бессовестном" плагиате

Между поклонниками Елены Темниковой и ведущей "Дома-2" в соцсетях развернулась настоящая война.

Поклонники Елены Темниковой обрушились на Ольгу Бузову с критикой после публикации видео с её выступления, где она, по их словам, "коряво и бессовестно" скопировала образ экс-солистки группы Serebro.

""Лен, видела последнее выступление Бузяо? Дикий закос под тебя", "Можно на видео подставлять песню "Подсыпал" и будет то же самое, даже часть хореографии скопирована", "Бессовестный плагиат, почему не поставите на место безголосую Бузову?"" - Подписчики Елены Темниковой в её Instagram

Напомним, что летом прошлого года между Бузовой и Темниковой "пробежала кошка", и последняя отписалась от ведущей "Дома-2" в соцсетях, поставив тем самым точку в дружбе. Тем не менее говорить о судебных перспективах не приходится — в конечном счёте образ скопирован только внешне, а вот с хореографией и чувством ритма у Бузовой явные проблемы.

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