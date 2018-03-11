В Иране разбился турецкий пассажирский самолет
На борту было от 11 до 20 человек.
Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова11 марта 2018, 22:11
Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение на западе Ирана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, он летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.
На место происшествия направились бригады спасателей.
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