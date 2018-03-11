Названа предварительная причина ЧП в шахте «АрселорМиттал Темиртау»

Сейчас шахта имени Костенко работает в режиме жизнеобеспечения.

В АО «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что предварительная причина пожара, произошедшего в шахте имени Костенко накануне – природное явление, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

На шахте имени Костенко состоялось совещание с участием акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, администрации АО «АрселорМиттал Темиртау» в лице исполнительного директора Вадима Басина и руководителя Карагандинского филиала РГП ПВААС Геннадия Силинского, рассказали в пресс-службе.

В настоящее время шахта работает в режиме жизнеобеспечения. Анализ взятых проб показал, что среда на аварийном участке не взрывоопасна.

Ситуация под контролем и постоянно отслеживается, подчеркивается в сообщении. На текущий момент продолжаются работы по локализации очага возгорания.

Соответствующими службами компании и сотрудниками Карагандинского филиала РГП ПВААС были своевременно разработаны мероприятия по безопасному ведению работ на аварийном участке. На основе проводимого мониторинга и анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям.

Все работы по ликвидации очагов возгорания будут проводиться в безопасном режиме и без риска для жизни задействованных в работах людей. Часть работников шахты им. Костенко будет направлена на другие шахты на время простоя, а остальные работники будут задействованы в работах по ликвидации аварии и жизнеобеспечению шахты совместно с сотрудниками Карагандинcкого филиала РГП ПВАСС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!