Пять казахстанцев стали чемпионами боксёрского турнира GeeBee

В Хельсинки завершился 37-й международный турнир по боксу GeeBee, в котором участвовали шесть казахстанских спортсменов. До финала дошли все, но Олжас Байниязов в решающем поединке уступил французскому спортсмену и стал обладателем серебряной медали. Пятеро наших боксёров завоевали золото, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФБ.

Чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев выиграл у венгерского боксёра Нандора Чока, призёра чемпионата Европы 2015 года 5:0, олимпиец, призёр чемпионатов мира и Азии Аблайхан Жусупов с таким же счётом 5:0 победил в финале британца Харриса Акбара, серебряный призёр Олимпиады Василий Левит без труда справился с украинцем Константином Пинчуком, а Камшибек Кункабаев, хотя и получил рассечение во втором раунде, но такую же травму нанёс своему сопернику, британцу Соломону Дакросу, итоговый счёт 5:0 в пользу Камшибека.

Украшением же финала стал поединок Бека Нурмаганбета с россиянином Артёмом Агеевым, бронзовым призёром чемпионата России 2017 года. Уже на 40-й секунде первого раунда Бек почти неуловимым движением отправил противника в нокаут и стал чемпионом.

Таким образом, казахстанцы, приехав неполным составом, смогли завоевать первое общекомандное место на турнире с одним серебром и пятью золотыми медалями.