Как выглядит новейшая ракета "Кинжал"

Опубликовано видео с практического пуска.

Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", передает РИА Новости.

Как сообщает Миноброны РФ, вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

За счет высоких летно-тактических характеристик МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

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