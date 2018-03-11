Назарбаев рассказал о росте торговли в ЕАЭС

По словам президента, объемы торговли выросли на 30%.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что рост объема взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2017 года составил около 30 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сначала мы задумывали (ЕАЭС - Казинформ) как тесную экономическую связь между Россией, Казахстаном и Беларусью. До этого была надежда, что с нами будет Украина, это было бы здорово. К сожалению, не состоялось. Торговля между членами-государствами ЕврАзЭС растет: по прошлому году, например, около 30 процентов. У Казахстана на 29 процентов (увеличился объем взаимной торговли со странами ЕАЭС - прим. ред.), с Россией выросло больше чем на 30 процентов», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью программе «Воскресное время» на «Первом канале».

По словам Главы государства, благодаря ЕАЭС был создан общий рынок товаров, общий рынок капитала и общий рынок труда.

«А что касается основных моментов - интеграции энергетики и нефти: с 2019 года - (в ЕАЭС будет создан - прим. ред.) общий рынок электроэнергетики и с 2025 года - нефти и газа. В общем-то, это срок такой, но, на самом деле, потихоньку все это уже развивается сейчас. Поэтому абсолютная необходимость в этих условиях вот в таких интеграционных объединениях - это очевидно», - подчеркнул Президент Казахстана.

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